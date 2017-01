Hanka Rackwitz & Fräulein Menke: Böser Eklat nach dem Dschungelcamp!

Eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass beim großen Wiedersehen der Dschungelcamper nicht viel passiert. Das Dschungelcamp 2017 war nicht sonderlich spektakulär, die Kandidaten begegneten sich mit erfrischender Ehrlichkeit und wenn es Zoff gab, wurde der direkt lautstark am Lagerfeuer ausgetragen. Dass ein Promi mal richtig hinterhältig über den anderen abgelästert hat, um ihm anschließend wieder ins Gesicht zu lächeln, gab es eigentlich nicht. Doch dann trafen Hanka Rackwitz und Fräulein Menke aufeinander und RTL hatte doch noch seinen Eklat vor laufenden Kameras. Eigentlich war Hanka nämlich davon ausgegangen, dass sie und Fräulein Menke gute Freundinnen sind. Dann zeigte der Sender der Maklerin ein Interview mit der Sängerin, in dem sie Hanka unterstellte, ihre Krankheit sei nur vorgetäuscht.

Fräulein Menke erklärte RTL gegenüber dann auch direkt, dass sie Hanka Rackwitz lediglich geduldet hat, weil es ja auch nicht anders ging: „Ich habe nur respektiert, was Hanka sich von Anfang an an Privilegien auserbeten hat, zum Beispiel zuerst an das Essen zu gehen und so weiter. Um die Ruhe im Camp zu wahren.“ Hanka Rackwitz ist tief verletzt: „Entschuldige, dass ich dir vertraut habe. Wenn ich jetzt diese Bilder sehe, da bin ich tief erschrocken. Die Franziska, die ich da drin kennengelernt habe, die erkenne ich überhaupt nicht mehr.“

Hanka Rackwitz will das Gespräch beenden, Fräulein Menke stichelt weiter

Das Problem von Franziska Menke ist offenbar, dass Hanka Rackwitz ihr zugeflüstert hat, dass sie ein Buch über ihre Krankheit geschrieben hat. Das Buch erschien übrigens schon vor einer ganzen Weile und Hanka Rackwitz hat dazu auch bereits diverse Interviews gegeben. Trotzdem glaubt Menke, Hankas Ticks im Dschungelcamp hätten lediglich der Promotion für das Buch gedient: „Ich glaube, dass es eine verkaufsfördernde Maßnahme ist, wenn sie ihre Psychose im Camp durchzieht. Und eben hast du mir noch erzählt, dass deine 6-wöchige Reha auch von Medien begleitet wird und du eben eine Geschäftsfrau bist.“ Das ist zu viel für Hanka Rackwitz, sie will das Gespräch an dieser Stelle abbrechen. Leider fallen ihr auch direkt die anderen Camper in den Rücken und geben zu, dass sie eine ähnliche Sicht der Dinge wie Fräulein Menke haben. Traurig versucht sie nochmal ihre Ängste zu erklären und wird direkt wieder von Fräulein Menke mit Vorwürfen bombardiert. Die zwei Damen werden sich wohl nicht mehr einig.