Hanka Rackwitz: Große Sorge um die TV-Maklerin

Wie geht es eigentlich Hanka Rackwitz? Nachdem sich die TV-Maklerin vor einigen Monaten wegen ihrer Zwangsstörungen selbst in eine Psychatrie eingewiesen hat, ist es ruhig um sie geworden. Bei Facebook gab sie ihren Fans vor fünf Monaten das letzte Lebenszeichen - danach folgte nie wieder ein Post.

Hanka Rackwitz: So geht es ihr nach zehn Wochen Therapie

Nun scheinen die Fans große Sorge um die ehemalige Dschungelcamperin zu haben. In den letzten Tagen fragten sie wiederholt nach ihrem Gesundheitszustand. " Ich glaube diese Seite hat sich mit dem letzen Beitrag geschlossen. Traurig aber wahr", schreibt einer. Ein anderer findet: " Hanka gib doch bitte mal einen Pips von Dir, dass wir wissen es geht Dir gut!" Ihr wird sogar unterstellt, ihre Fans nur an der Nase herumgeführt zu haben. " Ich muss leider sagen das ich glaube, das du nie Krank warst und alles nur gespielt hast", empört sich ein Facebook-User. "Du hast nur Aufmerksamkeit gesucht. Damals im Dschungel und das du nach der Therapie plötzlich vieles anfassen kannst, glaube ich dir nicht. Denn so schnell wie du gesund geworden bist, geht das garnicht. Sorry ist aber meine Meinung. Außerdem scheinen dir plötzlich Deine Fans egal zu sein. Du wolltest nur ins Fernsehen und Aufmerksamkeit, mehr ist es nicht."

Klingt ganz so, als würden die Fans Hanka provozieren zu wollen, damit sie sich bald mal wieder meldet. Ob diese Strategie aufgeht? Bisher schweigt sie noch beharrlich...