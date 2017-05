Hans Heinz Moser: Schauspieler stirbt mit 80 Jahren

Hans Heinz Moser ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 80 Jahren.

Bekannt wurde der österreichische Schauspieler vor allem in der Rolle als „Wachtmeister Studer“ im Jahr 1976. In den 80er Jahren war er in der TV-Serie „Motel“ zu sehen. Danach spielte er in zahlreichen Produktionen in Deutschland mit, darunter „Roncalli“ und „Ein Heim für Tiere“.

imago

Ende der 90er Jahre kehre Hans Heinz Moser nach Österreich zurück und übernahm eine Rolle in der Fernsehserie „Lüthi und Blanc“ mit. Im Jahr 2007 beendete er seine aktive Schauspiel-Karriere und zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Wie „blick.ch“ berichtet, litt Hans Heinz Moser unter einer längeren Krankheit, an der er letztendlich auch gestorben ist. „So richtig zusammengeschweisst hat uns die Rolle als Ehepaar Blanc in der Serie ‹Lüthi und Blanc›. Er war ein wunderbarer Mensch, wir hatten uns sehr gerne, wir waren wie Bruder und Schwester“, zeigte sich seine Serienpartnerin Linda Geiser im „blick.ch“ schockiert.