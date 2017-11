Hans-Michael Rehberg: Der "Pfarrer Braun"-Star ist tot!

Hans-Michael Rehberg ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 79 Jahren. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rollen in „Schindlers Liste“ und „Pfarrer Braun“.

Der Schauspieler wurde im Jahr 1938 in Fürstenwalde bei Berlin geboren. Danach absolvierte er eine Schauspielausbildung in Essen. In Krefeld-Mönchengladbach begann seine Karriere, danach ging er an das Bayerische Staatschauspiel in München.

Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet – so bekam er beispielsweise die Kainz-Medaille für die Darstellung in „Sonnenuntergang“. Bekannt war er vor allem durch die Serie „Pfarrer Braun“, er wirkte aber auch in zahlreichen anderen Produktionen mit – darunter auch „Schindlers Liste“ und „(T)Raumschiff Surprise“.

Er war nicht nur vor der Kamera aktiv, sondern auch dahinter: Hans-Michael Rehberg arbeitete auch als Regisseur. Sein letzter Streifen „Gleißendes Glück“ erschien im vergangenen Jahr.