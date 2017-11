Hans Schäfer ist tot. Der ehemalige Profi-Kicker starb im Alter von 90 Jahren.

Die Sport-Legende habe laut der „Bild“-Zeitung gemerkt, dass es zu Ende geht. Deshalb holte er seine Freunde und Familie zusammen, um sich von ihnen zu verabschieden.

Hans Schäfer holte im Jahr 1954 den WM-Titel mit der deutschen Nationalmannschaft. Er absolvierte insgesamt 39 Länderspiele für die Elf. Für den 1. FC Köln war er zwischen 1948 und 1965 aktiv. Danach war er für den Verein Co-Trainer, bevor der dem Fußball komplett den Rücken kehrte.

Hans Schäfer heiratete im Jahr 1953 die Tochter des damaligen DFB-Schiedsrichterobmanns, Degenhard Wolf. Er wurde Praktikant in einer Parfümerieabteilung einer Kaufhof-Filiale in Köln und betrieb später eine Tankstelle. Nach seiner Fußballkarriere war er in einer Promotion- und Werbeservice-Firma tätig. Er war bis jetzt einer der letzten lebenden Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft von 1954.