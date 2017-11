Harald von Norwegen: Große Sorge um die Gesundheit des Königs

Das norwegische Volk ist geschockt. Ihr König musste am Freitag in eine Klinik in Oslo eingeliefert werden. Ein Sprecher des Hofes bestätigt die traurige Neuigkeit. Ebenfalls gibt der Sprecher bekannt, warum der König ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie geht es dem Vater von Prinz Haakon wirklich?

König Harald wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Wie ein Sprecher des norwegischen Hofes mitteilte, wurde König Harald am Freitag in eine Klinik in Oslo eingeliefert. So heißt es: "Seine Majestät, der König wurde am Freitag aufgrund einer Infektion in das Rikshospital in Oslo aufgenommen. Sein Zustand ist zufriedenstellend und der König befindet sich auf dem Wege der Besserung." Allerdings wurden offizielle Termine des Königs bis Donnerstag abgesagt. Unter welcher Infektion leidet der König?

Welche Krankheit hat König Harald?

Um welche Art von Infektion es sich bei König Harald genau handelt, gab der norwegische Hof nicht bekannt. Auch ob der König sich noch im Krankenhaus befindet, wurde der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt. Der 80-Jährige litt in der Vergangenheit bereits unter Blasenkrebs und einer Herzerkrankung.