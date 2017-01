Still und heimlich haben sie Ja gesagt! "Harry Potter"-Star Freddie Stroma und "Quantico"-Darstellerin Johanna Braddy haben am 30. Dezember geheiratet und sind nun offiziell Mann und Frau!

In einem Country-Club in Atlanta nahm Freddie Stroma seine Freundin zur Frau. Das Paar ist erst seit eineinhalb Jahr liiert, doch die beiden sind sich jetzt schon sicher: Wir wollen unser Leben miteinander verbringen! Am Set ihrer gemeinsamen Serie "UnREAL" haben sie sich kennengelernt. Im Sommer 2015 hat es dann gefunkt. Schon in der Serie standen sie vor dem Traualtar - Freddie wollte Johanna unbedingt heiraten. Doch sie gab ihm den Laufpass. Im realen Leben lief es zum Glück anders!

Freddie Stroma und Johanna Braddy: Erste Hochzeitsdetails

Schon im August plauderte die Blondine einige Details zur Hochzeit aus. "Freddies Familie kommt aus Europa und Asien und wir werden alle zusammen sein. Das wird großartig. Tolle Südstaaten-Familie! Tolle europäische Familie", verriet sie fröhlich dem "People Magazine".

Ob nach der Blitzhochzeit nun auch ein Blitzbaby folgt? Bei dem Turbogang den die beiden einlegen, würde es wohl niemanden überraschen...