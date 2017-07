Harry Potter-Trennung: Tom Felton zeigt sich mit einer neuen Frau - Über Jahre war Tom Felton als "Draco Malfoy" der prefekte Gegenspieler von Harry Potter. Den neidzerfressenen, reichen Sohn mit dem Hang zur dunklen Seite kaufte man Tom Felton immer gut ab. Dabei wirkte er privat stets ganz zahm und freundlich und zeigte mit Freundin Jade Gordon, dass er zudem ein liebender Beziehungsmensch ist.

Tom Felton und Jade Gordon mit neuen Partnern

Doch dieses Liebesglück, dass über acht Jahre lang andauerte, scheint nun ein ende gefunden zu haben. Pikanterweise kam das jetzt dadurch heraus, dass beide sich kürzlich mit neuen Partnern zeigten. Wie Bunte berichtet, habe Tom Felton sich beim Urlaub in Vancouver mit einer neuen Frau an seiner Seite gezeigt. Die Identität der Blondine ist zwar noch nicht bekannt, doch sei es recht deutlich gewesen, wie der Harry Potter Star und sie zueinander stünden. Auch Jade zeigte sich nun mit ihrem neuen Freund auf Instagram. Während sie offen damit umgeht, dass ihr neuer Freund augenscheinlich Golfer Patrick Rodgers ist, hüllt Tom Felton sich noch in Schweigen.

So traurig die Trennung nach so langer Zeit wohl auch gewesen sein mag, so scheint es beiden heute nicht schlecht zu gehen und die schlimmen Zeiten scheinen auch bereits überwunden.