Harry Potter: Zwei neue Bücher noch dieses Jahr

Zauberhafte Neuigkeiten für alle Harry Potter-Fans! Die Geschichte um Muggels und Magier geht weiter - und das noch in diesem Jahr. Im Oktober sollen gleich zwei neue Bücher erscheinen.

Ein Buch sol den Titel "Harry Potter – A History of Magic, The Book of the Exhibition“ tragen. Darin soll es um die Unterrichts-Fächer an der Zauberschule Hogwarts gehen. Und das 20 Jahre, nachdem Harry sich das erste Mal im Lehrfach "Verteidigung gegen die dunklen Künste" versucht hat. Der Lesestoff ist ein Begleit-Werk zur "Potter-Ausstellung" der British Library.

Über die Entstehung der Magie

Im zweiten Buch wird es noch etwas magischer: Unter dem Titel "Harry Potter, A Journey Through a History of Magic“ liefert es einen Rückblick auf die Geschichte der Magie.

"Harry Potter"-Spin-Off: Eddie Redmayne spielt in "Phantastische Tierwesen" mit

J.K. Rowling arbeitet an anderen Projekten

Die Potter-Autorin J.K. Rowling hat mit den neuen Geschichten, die vom Verlag "Bloomsbury" veröffentlicht werden, allerdings nichts zu tun. Erscheinen sollen die Bücher am 20. Oktober, wann sie jedoch auch in Deutschland erhältlich sind, ist momentan noch unklar.

Rowling zaubert unterdessen lieber einen zweiten Teil zu ihrer Spin-off-Filmreihe "Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" auf die Kino-Leinwände. Auch, wenn Harry Potter-Fans darauf noch etwas warten müssen. Der Film soll erst im November 2019 in die Kinos kommen.