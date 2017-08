Haruo Nakajima: Der Godzilla-Star ist tot

Er spielte mehr als 20 Jahre lang eine absolute Kult-Rolle: Haruo Nakajima steckte zwei Jahrzehnte lang im Kostüm des Filmmonsters Godzilla. Jetzt ist der Japaner tot. Er starb im Alter von 88 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Das berichtet die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Familie des Schauspielers. Haruo Nakajima soll bereits am Montag in der Nähe erstorben sein.

Neben den Godzilla-Filmen, an denen er von 1954 bis 1972 mitwirkte, war der Schauspieler auch in "Franksteins Höllenbrut" zu sehen. 1973 zog er sich aus dem Filmgeschäft zurück.