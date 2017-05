Hautkrebs? GNTM-Kim Hnizdo in großer Sorge!

Ist die ehemalige GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo etwa schwer krank? Derzeit bangt das Model um ihre Gesundheit!

Die ehemalige Siegerin aus „Germany’s next Topmodel“ hat einen verdächtigen Leberfleck entdeckt und macht sich nun große Sorgen. Sie könnte tatsächlich ein erhöhtes Hautkrebs-Risiko haben, denn bei ihren Großvätern sei die Krankheit diagnostiziert wurden!

"Ich habe wirklich Panik, dass ich da was habe“, sagt Kim Hnizdo in der „Bild“-Zeitung. Und weiter: „Das ist echt ein wichtiges Thema in meiner Familie.“ Ihr Arzt gab aber Entwarnung: "Nichts Dramatisches, aber es muss beobachtet werden." Ihren Leberfleck muss GNTM-Kim künftig regelmäßig kontrollieren lassen. Sie ist froh, dass sie bei der Vorsorge war.