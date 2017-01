Kinder, wie die Zeit vergeht! Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere sind bereits seit 2010 (mit einer kurzen Unterbrechung) ein Paar. Im Dezember 2014 krönte Töchterchen Kaya das Glück der beiden. Heute ist die Kleine schon zwei Jahre alt - und Kaya ist eine kleine Lady geworden!

Bei Instagram gibt es jetzt einen zuchersüßen Schnappschuss von Hayden Panettiere und Mini-Kaya - und der ist wirklich zum anbeißen!

Ein von @klitschkopanettiere gepostetes Foto am 5. Jan 2017 um 9:46 Uhr

Kaya ist ihren beiden Eltern total ähnlich und strahlt frech in die Kamera. Die blonden Haare hat sie definitiv von Mama geerbt.

Kaya ist der ganze Stolz von Hayden Panettierte

Ihre Tochter ist das Wichtigste überhaupt für Hayden Panettiere. Und dass, obwohl der Wonneproppen die Schauspielerin richtig auf Trab hält. "Ich kann nicht sagen, dass irgendetwas an irgendeinem Tag der Woche 'der Norm' entspricht, jetzt, wo ich Mutter einer Zweijährigen bin. Sie muss ihre Hände einfach überall reinstecken. Mein größter Job zurzeit ist, sie am Leben zu erhalten", witzelt sie in einem Interview. Heute geht es ihr wieder gut als Mama, doch das war nicht immer so.

Nach der Geburt kämpfte Hayden Panettiere mit postnatalen Depressionen

Nach der Geburt ging Hayden durch eine schwere Zeit, sie litt unter postnatalen Depressionen. Sie musste sich sogar behandeln lassen. Heute kann sie wieder strahlen und ist sich sicher: "Ich denke, ich bin jetzt umso stärker. Ich denke, ich bin jetzt auch eine bessere Mutter, weil man diese besondere Verbindung niemals als selbstverständlich hinnimmt."