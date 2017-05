Hayley Hasselhoff wurde wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen - Das hätte auch ganz schön schief gehen können! Haley Hasselhoff, Tochter von Kultschauspieler David Hasselhoff wurde von der Polizei mitten in der Nach mitten auf einer Abfahrt des Freeways 101 gefunden. Sie schlief hinterm Steuer, ihr Fuß stand auf der Bremse, wie TMZ berichtet. Als die Polizisten die Fahrerin weckten, wehte ihnen schon die Erklärung für diese schrägen Umstände entgegen.

Mit einer kräftigen Fahne stieg Haley Hasselhoff aus dem Auto aus und macht einen Alkoholtest. Der fiel natürlich positiv aus und die Promi-Tochter wurde festgenommen. Es ist wohl gut, dass der Wagen bereits stand und Haley im stehenden Wagen schlief, doch der Gedanke an den Weg zu dieser Parksituation ist beängstigend.

Die traurige Geschicht von den Hasselhoffs und Alkhol

Zudem ist es erschreckend, dass ausgerechnet eine Hasselhoff-Tochter sich so einen Fehltritt erlaubt. Vor zehn Jahren wurde ein Video weltberühmt, dass David Hasselhoff schwer betrunken und halbnackt am Boden liegend zeigte. Während er verzweifelt versuchte einen Cheeseburger zu essen, machte seine Tochter Taylor-Ann ihm Vorwürfe. "Du hast mir versprochen heute keinen Alkohol zu trinken. Morgen kommt ein Arzt und checkt dein Blut und wenn Alkohol festgestellt wird, wirst du von der Show gefeuert", belehrte sie ihn traurig. Das Video sollte nie an die Öffentlichkeit gelangen, doch wurde die Kamera gestohlen und es landete im Netz. Die öffentliche Bloßstellung hatte allerdings den positiven Effekt, dass Hasselhoff darauf seinen Alkoholismus in den Griff bekam.

Umso trauriger ist es, dass die alte Sucht nun bei seiner Tochter Hayley Hasselhoff in so einem schlimmen Zwischenfall erneut zum Vorschein kommt.