Heidi Klum: „Das ist meine Entscheidung!"

Heidi Klum hat kein Problem damit, sich freizügig zu kleiden oder auch mal komplett nackt zu zeigen. Es gehört manchmal nicht nur zu ihrem Job, sondern scheint ihr auch im Privatleben sehr zu gefallen.

Doch nicht alle Menschen können nachvollziehen, warum die Model-Mama sich gerne knapp kleidet. Diese Kritik prallt allerdings komplett an ihr ab. „Vielleicht schauen mich Leute an und denken: 'Sie trägt mit 44 immer noch Miniröcke?' Ich würde ihnen antworten: 'Das bin ich. Das ist meine Entscheidung, den Look zu rocken“, erklärt Heidi dem „You Magazine“.

Nackte Tatsachen sind die Fans der „Germany’s Next Topmodel“-Jurorin mittlerweile gewohnt – und dafür feiern und lieben sie Klum! Doch sie kann auch anders! Wenn sie eine Besprechung hat, kleide sie sich „ganz geschäftlich“. An manchen Tagen darf es sogar die bequeme, ausgebeulte Boyfriend-Hose sein. „Deshalb ist Mode so mächtig und deshalb liebe ich sie.“