Heidi Klum: Der Liebes-Streit um Vito Schnabel eskaliert

Leg dich ja nicht mit Heidi an! Zwischen dem Topmodel und Liliana Matthäus (27), die sich heute Liliana Nova nennt, entbrennt gerade ein regelrechter Krieg. Es geht um Heidi Klums (40) neuen Lover - und damit um Lilianas Ex, den New Yorker Kunsthändler Vito Schnabel (27). Das Party-Girl hatte nämlich über die Beziehung der beiden gelästert. Wird sich Heidi jetzt fies an ihr rächen? Was ist passiert? In einem Interview mit CLOSER sprach Liliana erstmals über ihre einjährige On-Off-Beziehung mit Vito Schnabel. Sie erzählte aber auch, was sie von Heidis und Vitos Liaison wirklich denkt.

Liliana sagte: "Ich weiß nicht, ob er in sie verliebt ist."

Und: "Ich glaube nicht, dass es für die Zukunft und die Ewigkeit ist." Warum sich die 13 Jahre ältere Heidi gerade mit Schnabel durch die Clubs knutscht, ist für Matthäus ganz klar: "Vielleicht ist es eine Art Rebellion von einer Frau, die schon alles gesehen hat. Sie möchte ihr Leben ge nießen und sich noch einmal jung fühlen. Das muss ja gar nicht so viel mit Liebe zu tun haben. Es kann sein, dass Heidi jetzt einen Kick braucht. Durch ihn fühlt sie sich vielleicht wieder jünger."

Liliana Matthäus im Liebes-Glück!

Autsch! Das hat gesessen. Und Liliana geht noch weiter. In ihren Augen ist Heidi für Vito nur die zweite Wahl! Kurz bevor er mit der vierfachen Mutter turtelnd in Los Angeles gesehen wurde, wollte er angeblich zurück zu Liliana. Das behauptet sie. "Er hat mich angerufen und wollte ganz dringend mit mir etwas besprechen. Er ist aufgeregt zu mir gekommen - mitten in der Nacht. Wir haben lange gesprochen. Es war ihm sehr ernst, dass er wieder zu mir zurück wollte. Dass er wieder eine Beziehung mit mir möchte", so Liliana zu CLOSER. Vito wollte über Nacht bleiben, doch Liliana schickte ihn nach Hause, berichtet sie weiter. Wenige Tage später nahm er sich dann Heidi.

Der "Topmodel"-Chefin dürfte das bitter aufstoßen! Bisher war sie es, die festlegte, wann und ob sie ihre Beziehungen kommentiert. Gefährlich für das Nachwuchsmodel Liliana. Immerhin versucht die 27-Jährige gerade, in den USA durchzustarten. Dort hat sich Heidi schon ein Imperium aufgebaut. Seit 22 Jahren arbeitet sie erfolgreich als Model. Ist in den USA ein fester Bestandteil der Entertainment-Welt. Bereits zum zweiten Mal sitzt sie in der Jury von "America's Got Talent" - dem amerikanischen Pendant zum "Supertalent". Für die Moderation ihrer Designer-Show "Project Runway", mit der sie seit 2004 Top-Quoten im TV einfährt, bekam sie 2013 den begehrten TV-Preis Emmy.

Kann Heidi Klum Liliana gefährlich werden?

Selbst in Serien wie "Desperate Housewives", "Sex and the City" und sogar in der legendären Kino-Komödie "Der Teufel trägt Prada" hatte Klum Gastrollen. Laut des amerikanischen Wirtschaftsmagazins "Forbes" gehört Heidi zu den einflussreichsten Prominenten der Welt! Es dürfte nun ein Leichtes für sie sein, Liliana bei TV-Produzenten, Model-Bookern und wichtigen Menschen der High Society schlechtzumachen. Dabei weiß Liliana doch: "Diese amerikanische Society ist ziemlich klein. Es sind immer die gleichen Events, wo man sich trifft."

Heidi Klum: Hat Vito Schnabel keine Lust mehr?

Auch Vito Schnabel gilt als höchst einflussreich

Lilianas Offenheit könnte ihm ebenfalls missfallen. Das ahnte Liliana. Im Gespräch mit CLOSER räumte sie ein: "Ich habe vorher nie über unsere Beziehung gesprochen, weil er nicht möchte, dass seine Arbeit als Kunsthändler von irgendwelchen Frauengeschichten beeinflusst wird."

Vito war es auch, der Liliana Zutritt in ganz elitäre Kreise verschaffte. Kreise, in der Außenstehende nur schwer einen Fuß in die Tür bekommen. Das Who's who der ab soluten A-Prominenz, millionenschwere Geschäftsleute, Künstler, namhafte Politiker, Intellektuelle ... Noch heute schwärmt Liliana von diesen erlesenen Treffen: "Du bekommst ein anderes Standing. Die Leute schauen anders auf dich. Als Frau an seiner Seite hast du auch den Respekt. Es positioniert dich in der New Yorker Szene auf ein anderes Level." Das dürfte für Liliana jetzt Geschichte sein! Ist sie nun wieder ganz unten angekommen?