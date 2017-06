Heidi Klum: Fremdknutsch-Fotos von Vito Schnabel aufgetaucht

Geht Vito Schnabel seiner Heidi Klum etwa fremd?

Während das Model gerade in New York vor der Kamera stand, wurde ihr Liebster mit einer dunkelhaarigen Dame im Londoner Nachtleben gesichtet. Laut „Daily Mail“ sollen die beiden sich am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr schon vor dem Taxi geküsst haben. Paparazzi knipsten anschließend Fotos der beiden und es sieht ganz so aus, als würden sie sich einen innigen Kuss geben.

Die Fremdgehgerüchte weist Vito gegenüber „People“ allerdings von sich. „Die Vorwürfe sind eine völlige Missinterpretation einer absolut harmlosen Situation. Ich habe einer Freundin der Familie eine gute Nacht gewünscht, und wir sind dann getrennt nach Hause gegangen“, erklärt er.

Heidi und Vito sind bereits seit drei Jahren ein Paar. Kürzlich sollen sie am Flughafen von Mykonos allerdings bei einem heftigen Streit gesichtet worden sein. Hoffentlich handelt es sich nur um ein großes Missverständnis, das schnell wieder geklärt werden kann.