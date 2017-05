Heidi Klum: Krankenhaus-Schock!

Erst tanzt Heidi Klum völlig losgelöst mit ihren Freunden und zeigt das Video in ihren Instagram Storys. Doch danach der Schock: Die Beauty muss ins Krankehaus - und das so kurz vor dem GNTM-Finale, das am Donnerstag stattfindet.

Heidi Klum hat einen Muskelfaserriss

Doch was ist passiert? Heidi Klum liefert die Antwort selbst: Sie hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen! Doch auch wenn die Verletzung sicher sehr schmerzhaft ist, scheint es Heidi Klum ziemlich gelassen zu nehmen. Auf dem Krankenhausfoto liegt sie entpannt mit Sonnenbrille auf der Nase und wartet auf den Arzt. Auch das Röntgenbild teilt sie mit ihren Fans!

Autsch! Heidi Klum zeigt das Röntgenbild Instagram/ Heidi Klum

Muss Heidi Klum beim GNTM-Finale ausfallen?

Doch welche Konsequenzen hat die Verletzung von Heidi Klum? Schon am Donnerstag findet das GNTM-Finale in Oberhausen statt. Doch kann die Modelmama überhaupt dabei sein? Ein Statement gibt es bisher nicht. Doch so wie man Heidi Klum kennt, wird sie trotz Verband auf der Bühne stehen. Denn so leicht lässt sie sich nicht unterkriegen!