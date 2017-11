Heidi Klum: Liebescomeback mit Vito Schnabel?

Da geht doch wieder was! Es ist gerade einmal zwei Monate her, dass Heidi Klum offiziell die Beziehungspause mit Vito Schnabel bestätigt hat. Jetzt sind die beiden offenbar wieder on. Und Heidi Klum selbst liefert den Beweis.

Heidi Klum: Ein "V" für Vito?

Momentan ist Heidi Klum mitten in den Dreharbeiten zu "Germany's Next Topmodel" - und zwar in der Karibik. Und dort hinterlässt sie offenbar einen romantischen Gruß an ihren (Wieder?)-Freund Vito Schnabel. Sie postet das Foto einer Koralle in "V"-Form im Sand - "V" für Vito?

Heidi Klum: Ein "V" für Vito? Instagram: Heidi Klum

Heidi Klum: Hofft Vito Schnabel mit diesem Bild auf eine Versöhnung?

Vito Schnabel selbst sorgte schon für Gerüchte um ein Liebescomeback, als er pünktlich zu Halloween einf Foto von der letzten Halloween-Party mit Heidi Klum postete.

Heidi Klum: "Es ist wichtig, sich die Zeit für eine Pause zu gönnen!"

Erst Mitte September erklärte Heidi Klum "People": "Ich glaube, dass es wichtig ist, sich die Zeit für eine Pause zu gönnen und zu reflektieren." Damit bestätigte sie offiziell den Break mit Vito Schnabel. Doch wirklich lange, scheinen die beiden es ohne einander wohl nicht auszuhalten...