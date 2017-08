Heidi Klum: Schämen ihre Kinder sich für ihre sexy Fotos?

Als Model gehört es für Heidi Klum dazu, sich hin und wieder sehr sexy zu präsentieren. Mit nackter Haut hat die 44-Jährige absolut kein Problem und zeigt sich auch auf ihren Socia-Media-Accounts sehr verführerisch.

Doch was sagen eigentlich ihre Kinder dazu? „Sie wissen, dass ich lange in der Unterwäsche-Industrie gearbeitet habe“, erklärt die Model-Mama im Gespräch mit Extra. „Sie haben mich schon zuhause oben ohne beim Sonnen gesehen - aber natürlich nicht, wenn ihre Freunde vorbeikommen“. Die freizügige Seite ihrer Mama scheint für Leni (13), Henry (11), Johan (10) und Lou (7) also kein Problem zu sein.

Damit Klums Körper auch weiterhin in Topform ist, treibt sie gerne Sport. „Wann immer ich kann, trainiere ich, und wenn nicht, dann nicht. Ich will morgens für meine Kinder da sein und wenn sie in die Schule gehen, habe ich keine Zeit ins Fitnessstudio zu rennen“, erklärt die Schönheit, die für Notfälle sogar ein Laufband auf dem Dachboden stehen hat.