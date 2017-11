Heidi Klum: Sensationelle Baby-News!

Model-Mama Heidi Klum hat jeden Grund zur Freude! Jeder ihrer Fans weiß, wie sehr Heidi die Model-Sprösslinge der Castingshows "Germany's next Topmodel" sowie der US-Version "America's Next Top Model" am Herzen liegen. Heidi probiert die Mädchen durchs harte Model-Business zu führen und ist für viele eine wichtige Bezugsperson. Umso schöner muss es nun für die vierfach-Mama Heidi sein, dass eine der "America's Next Top Model"-Gewinnerinnen Nachwuchs erwartet.

We're Expecting!!!!! 5 months in and we couldn't be more excited!!! @miketsterling gets a mini me and #Marley gets a sidekick.... log on to people.com to learn about this baby bump link in bio Ein Beitrag geteilt von Eva Marcille (@evamarcille) am 21. Nov 2017 um 9:09 Uhr

"America's Next Top Model"-Gewinnerin wird Mutter

Eva Marcelle Pigford war die Gewinnerin der dritten Staffel von "America's Next Top Model". Wie das Model nun auf "Instagram" verkündete, erwarte sie ein Kind. Obwohl Heidi n der dritten Staffel nicht in der Jury vertreten war, ist sie eines der bekanntesten Gesichter des US-Formates.

Neben der US-Topmodel Kandidatin sind auch schon einige deutsche Modelkandidatinnen von "Germany's next Topmodel" Mutter geworden. Neben Ira Meindl haben auch schon Tessa Bergmeier sowie Yvonne Schröder ihren Nachwuchs zur Welt gebracht.