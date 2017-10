Heidi Klum: Todes-Drama

Der plötzliche Verlust eines Kandidaten überschattet ihre US-Show „Project Runway“. Vergangene Woche wurde bekannt, dass ein Kandidat ihrer US-Sendung „Project Runway“ im Alter von gerade mal 39 Jahren völlig unerwartet starb …

Mychael Knight war ein gefeierter Nachwuchsdesigner, nahm 2006 an Heidis TV-Show teil, belegte am Ende Platz 4. In den vergangenen Jahren machte er sich einen Namen in der Branche, zählte mit seinem Label MajK auch US-Stars wie Sängerin Ciara (32) zu seinen Fans.

Am vergangenen Dienstag begab sich Mychael in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Georgia. Die Rede war von „harmlosen Magen-Darm-Beschwerden“. Doch die Ärzte konnten dem 39-Jährigen nicht helfen. Der Designer verstarb nur wenige Stunden später. Eine Tragödie, die nicht nur seine Familie völlig fassungslos macht.

Auch Heidi und ihr Team sind bestürzt

Zu Mychael soll die Model-Mama aufgrund seiner deutschen Wurzeln (er wurde in Nürnberg geboren) ein besonderes Verhältnis gehabt haben. In einem offiziellen Statement heißt es: „Wir sind betrübt zu hören, dass ein Mitglied der ,Project Runway‘-Familie von uns gegangen ist. Wir haben ein großes Talent verloren und wünschen seiner Familie Frieden und Trost in dieser schwierigen Zeit.“

Woran Knight gestorben ist, war bis zuletzt unklar. Wenige Monate vor seinem Tod hatte der Jung-Designer allerdings erklärt, dass er seit Jahren gegen IBS (Reizdarmsyndrom) kämpft, das Patienten stark einschränken kann. Ob die Erkrankung tatsächlich im Zusammenhang mit seinem Tod steht, soll nun untersucht werden.