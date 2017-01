Die Gerüchteküche brodelt, überall wird über die Trennung von Heidi Klum und Vito Schnabel geflüstert, doch was ist denn nun eigentlich dran an den Spekulationen? Heidi Klum urlaubt mit den Kindern und Ex-Mann Seal, Vito Schnabel ist in der Schweiz und wurde dort in weiblicher Gesellschaft gesichtet. Einen gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Liebesten hat das Model schon ewig nicht mehr gepostet, da schrillen bei den Fans die Alarmglocken. Nun bringt Papa Günther Klum etwas Licht ins Dunkle. Er schätzt „Bild“ gegenüber die Lage als Vater ein und erklärt, dass Heidi und Seal einfach weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander haben: „Die beiden sind den Kindern zuliebe zusammen in Aspen im Skiurlaub gewesen.“ Ungewöhnlich findet Günther die Angelegenheit nicht, schließlich sind sie trotz Scheidung eine Familie. Und das Vito in der Schweiz ist, findet Herr Klum auch ganz normal. Günther Klum ist sich also sicher, dass es keine Trennung gab.

Heidi Klum-Fans wollen ein Liebescomeback mit Seal

Fans von Heidi Klum wünschen sich trotzdem ein Liebescomeback von dem Model und Seal. Dies wurde sehr deutlich unter einem ihrer Urlaubsfotos ausgedrückt. Offensichtlich sehen viele ihrer Anhänger in Heidi Klum und Seal immer noch das absolute Traumpaar. Aber da Vito Schnabel nicht mehr bei Instagram ist, dürfte er davon nichts mitbekommen. Außer natürlich, er nutzt seinen Business-Account. Aber irgendwie traut man Vito Schnabel nicht zu, dass er Heidi Klum in den sozialen Netzwerken stalkt. Mittlerweile hat das Model übrigens Strandfotos gepostet. Wer sie wohl diesmal begleitet?