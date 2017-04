Heidi Klum: Vito Schnabel postet ein Nacktbild von ihr!

Oh là là, eigentlich ist Heidi Klums Freund Vito Schnabel eher zurückhaltend wenn es um Liebesbekundungen an seine Model-Freundin geht. Doch jetzt veröffentlichte der Kunsthändler ein Bild auf seinem Instagramaccount, das die nackten Brüste des Supermodels zeigen sollen!

RICHARD PRINCE 2015 Love this painting Ink jet and acrylic on canvas 86 x 61 inches @richardprince1234 #picasso Ein Beitrag geteilt von Vito Schnabel Gallery (@vitoschnabelgallery) am 27. Mär 2017 um 20:08 Uhr

Auf seiner Seite postet der 30-Jährige fast ausschließlich Kunstwerke. Ein Foto, dass er vor rund einer Woche veröffentlicht hat, fällt dabei sofort ins Auge. Es zeigt ein abstraktes Gemälde einer nackten Frau, dessen Gesicht nicht zu erkennen ist.

Vito Schnabel schreibt unter das Werk des Maler Richard Prince aus dem Jahr 2015: "Ich liebe dieses Bild.“ Warum Vito Schnabel besonders dieses Bild so gut gefällt, wird schnell klar. Denn niemand Geringeres als Heidi Klum selbst witzelt in den Kommentaren: "Ich kenne diese Brüste.“

Heidi Klum: Ihr Nacktbild hängt in Vito Schnabels Loft

Dass ihr Freund das sexy Kunstwerk iher Oberweite, die sie Hans und Franz nennt, öffentlich gepostet hat, scheint die GNTM-Jurorin nicht zu stören! Die 43-Jährige ist schließlich bekannt dafür, auf ihrem Instagram-Account selbst heiße Bilder von sich in Dessous zu posten.

Happy Valentine’s Day ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤@heidiklumintimates #ValentinesDay Shop now at heidiklumintimates.com Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 14. Feb 2017 um 11:01 Uhr

Vito Schnabel soll laut dem Portal Page Six das Kunstwerk übrigens selbst in Auftrag gegeben und das Gemälde in seinem Loft in New York aufgehängt haben! Dank seines Instagram-Schnappschuss kennt jetzt aber wohl die ganze Welt Heidi Klums Brüste…