Heidi Klum: Was läuft da mit Mel B.?

Das Model feierte und kuschelte mit ihrer Kollegin Mel B – und wirkte dabei so happy wie schon lange nicht...

Wow, so hat man Heidi Klum ja noch nie gesehen! Bei der „MTV Video Music Awards“-After-Show-Party im Hollywood-Club „Tao“ ließ es die „GNTM“-Chefin mit Sängerin Mel B richtig krachen und alle Hemmungen fallen. „Schon als die beiden ankamen, waren sie mega-aufgekratzt“, berichtet ein Beobachter. „Und auf der Tanzfläche haben sie so heftig losgerockt, dass sie alle Blicke auf sich gezogen haben.“

Klingt nach einem gelungenen Mädelsabend!

Oder war es vielleicht sogar ein bisschen mehr als das? Immerhin kamen sich die zwei ziemlich nahe, hielten sogar Händchen und posierten innig für die Fotografen. Unter manchen Freundinnen ist so viel Tuchfühlung natürlich nichts Ungewöhnliches. Doch gerade Mel ist für ihre offenherzige Art bekannt. „Ich war fünf Jahre lang mit einer Frau zusammen“, sagt sie selbst. „Ich habe eine enorme Libido und ein großartiges Sexleben.“

Und nach der schmutzigen Trennung von ihrem Ehemann Stephen Belafonte vor knapp vier Monaten kann das Ex-Spice-Girl ein wenig Ablenkung und Liebeszuspruch sicher gut gebrauchen. Zumal auch Heidi zuletzt mit ihrem Lover Vito Schnabel nicht gerade glücklich wirkte. Ganz anders jetzt an der Seite ihrer „America’s Got Talent“-Jury-Kollegin! Nach der wilden Party-Nacht schrieb Heidi auf Instagram: „Ich hatte so viel Spaß mit dir, Mel B. Ich liebe dich.“