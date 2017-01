Heidi Klum: Was läuft denn da?

Sooo gut gelaunt hat man Heidi Klum schon ewig nicht mehr gesehen! Als die Blondine vor ein paar Tagen mit ihrer männlichen Begleitung das Broadway-Theater in New York verließ, lachte und strahlte sie über das ganze Gesicht. Doch Moment mal: Der Mann, mit dem Heidi sich hier amüsierte, ist nicht etwa ihr Langzeitfreund Vito Schnabel, sondern dessen bester Kumpel Michael Hess!

Michael Hess scheint sich schon länger für Heidi zu interessieren

„Die beiden wirkten sehr vertraut miteinander“, verrät ein Beobachter. „Michael begleitete Heidi nach der Vorführung sogar wie ein richtiger Gentleman zu ihrem Auto, um sicherzugehen, dass sie gut nach Hause kommt.“ Und der attraktive Öl-Erbe scheint schon länger ein Auge auf Heidi geworfen zu haben. „Er schwärmt total für sie. Alle sind sich einig, dass Michael perfekt zu Heidi passt“, heißt es. Ob die „Germany’s Next Topmodel“-Chefin das genauso sieht? Fakt ist: Zwischen Heidi und ihrem Lover Vito scheint es schon seit Wochen zu kriseln. Vor Kurzem jettete der Kunsthändler ohne sie nach St. Moritz und zeigte sich dort sogar turtelnd mit Designerin Goga Ashkenazi. Und auch nach ihrem gemeinsamen Kurz-Urlaub auf Kuba wirkten die beiden total genervt und schlecht gelaunt.

Heidi und Michael Hess treffen sich häufig

Mittlerweile blickt niemand mehr richtig durch, ob Heidi und der New Yorker überhaupt noch zusammen sind oder sich nicht längst getrennt haben! Michaels Nähe scheint das Model jedenfalls total zu genießen. Denn nicht nur während ihres Theater-Besuchs verbrachten die beiden Zeit miteinander – auch sonst treffen Heidi und der Harvard-Absolvent sich auffallend häufig. Der 30-Jährige begleitet die Vierfachmama sogar auf den roten Teppich – Veranstaltungen, die Vito bisher immer gemieden hat. Gut möglich also, dass die Blondine Michaels Nähe deshalb umso mehr genießt und in ihm jemanden gefunden hat, der ihre Interessen teilt. Kein Wunder, dass sie erst kürzlich ein Foto von seiner 30. Geburtstagsfeier mit „Ich liebe dich Mikey“ kommentierte – inklusive Küsschen-Smiley! Irgendwie romantisch …