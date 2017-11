Heidi: Mager-Schock! Große Sorge um ihre Gesundheit

Heidi Klum (44) - Gewichtsverlust! Stress mit dem Ex! Freundschafts-Frust! Bei dem Model läuft es gerade nicht rund …

Hervorstehende Schulterknochen, eine sichtbare Wirbelsäule und Streichholz-Ärmchen: Bei der Verleihung der American Music Awards in Los Angeles vor wenigen Tagen wirkte Heidi Klum erschreckend mager! Eigentlich hatte sich die Laufsteg-Schönheit vor Kurzem wieder ein paar Kilos angefuttert und sah gesund aus – doch aktuell wiegt die Blondine bei einer Körpergröße von 1,76 Metern nur noch geschätzte 54 Kilo. Ihrem Body-Mass-Index von 17,4 nach gilt Heidi damit als untergewichtig und müsste für ein Idealgewicht mindestens 59 Kilo auf die Waage bringen.

Die Fans sorgen sich um die dünne Heidi

Im Netz sorgt die Figur der Blondine deshalb für große Sorge. „Heidi, du wirst viel zu dünn“, oder „OMG – Knochen!“, lauten nur zwei der Kommentare auf ihrem Instagram-Account. Doch warum sieht Heidi schon wieder so ausgemergelt aus? Ist es der psychische Stress, der ihr zusetzt?

Aus dem Umfeld der „GNTM“-Chefin heißt es, sie leide derzeit besonders unter ihrem Ex-Freund Vito Schnabel. Denn obwohl sich Heidi nach seiner Verhaftung wegen Drogenbesitzes von ihm getrennt und ausdrücklich distanziert hat, scheint der Kunsthändler sie nicht in Ruhe lassen zu können und immer wieder absichtlich ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Heidi Klum: Hofft Vito Schnabel mit diesem Bild auf eine Versöhnung?

Dabei geht Vito sogar so weit, dass er es riskiert, seine Ex zu verletzen: Erst vor wenigen Tagen prahlte Vito damit, dass er Thanksgiving mit Designer Zac Posen verbracht hat – ausgerechnet Heidis bestem Freund! „Zac Posen ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben“, betont die Blondine immer wieder.

Auch wenn Vito mit der Aktion vielleicht zeigen wollte, dass er Heidi immer noch nahe sein kann – dass er ihr dafür ihren besten Freund ausspannt, dürfte die Fashion-Ikone ziemlich kränken. Zumal der New Yorker sein Privatleben eigentlich immer sehr bedeckt hält.

Hofft Vito noch auf ein Liebes-Comeback?

Und auch sonst macht es Vito Heidi ziemlich schwer, ihn aus ihrem Leben zu streichen. Seit der Trennung scheint der 31-Jährige die Beauty regelrecht zu stalken und versieht jeden ihrer Instagram-Posts mit einem Like. Doch damit nicht genug! Auf seinem Account veröffentlicht Vito ständig Fotos, mit denen er auf seine Zeit mit der Designerin anzuspielen scheint.

Erst zu Halloween teilte er ein Foto von sich in seinem Kostüm aus dem letzten Jahr – als er noch mit Heidi zusammen war und die Grusel-Nacht gemeinsam mit ihr feierte. Und als wäre die belastende Situation mit ihrem Verflossenen nicht schon genug, scheint bei Heidi aktuell auch sonst ziemlich viel schiefzulaufen.

Gerade erst musste die Moderatorin zum Beispiel die Todes-Nachricht von „Project Runway“-Kandidatin Wendy Pepper verkraften – und das nur wenige Wochen nach dem traurigen Tod von Designer Mychael Knight, mit dem Heidi ebenfalls in ihrer US-Show zusammengearbeitet hat. Auch wenn sie gerade an vielen Fronten zu kämpfen hat, unterkriegen lassen wird sich Heidi auf keinen Fall, das liegt auch nicht in ihrem Naturell.