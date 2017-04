Heimliche Hochzeit: Heidi Klums Ex Martin Kirsten hat geheiratet

Heimliche Hochzeit: Heidi Klums Ex Martin Kirsten hat geheiratet

Vor drei Jahren trennte sich Martin Kirsten von Model Heidi Klum. Jetzt ist er nicht nur wieder frisch verliebt, er hat seine Freundin geheiratet!

Martin Kirsten ist seit 2015 wieder vergeben

Mit einem Foto bei Instagram verkündet der Ex von Heidi Klum sien großes Glück. Dort sieht man ihn mit seiner Frau knutschend beim Sonnenuntergang. Die eindeutigen Emojis: Braut, Bräutigam ein Ring und natürlich Herzchen. Das lässt keine Zweifel offen. Nachdem sich Martin Kirsten und Heidi Klum 2014 trennten, verliebte sich Martin Kirsten in seine Neue. Wer die hübsche Beauty ist, behält er allerdings für sich. Doch an seinem Hochzeitsglück darf trotzdem jeder teilhaben.

Martin Kirsten und Heidi Klum: Ihre Liebe sorgte für viel Wirbel

Martin Kirsten behält sein Privatleben seit der Trennung von Heidi Klum eher für sich. Denn die liebe zu dem deutschen Model sorgte damals für viel Wirbel. Martin Kirsten arbeitete für Heidi Klum als Bodyguard - dann verliebten sie sich. Er war der erste Mann nach der Trennung von Seal. Doch schon nach anderthalb Jahren folgte die Trennung. „Martin stand Heidi bei, als sie eine schwere Zeit durchmachte, und dafür wird sie ihm immer dankbar sein. Im Leben geht es um Timing. Er hat sie unterstützt und sie waren immer füreinander da. Aber jetzt ziehen sie weiter und gehen getrennte Wege. Trotzdem bleiben sie gute Freunde“, hieß es laut "People"-Magazin. Heute ist Heidi Klum happy mit Vito Schnabel und auch Martin Kirsten hat sein Glück gefunden...