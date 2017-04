Hein-Direck Neu: Weltklasse-Leichtathlet ist tot

Hein-Direck Neu ist tot. Der Diskuswerfer starb an Karfreitag im Alter von 73 Jahren.

In den 60er und 70er Jahren war Hein-Direck Neu einer der besten Diskuswerfer in Deutschland. Beim USC Mainz startete er seine Karriere und wurde mit dem Club viermaliger Weltmeister. 1970 wechselte die Leichtathletik-Legende zu Bayer 04 Leverkusen und gewann zwei weitere Titel. In Mexiko City nahm er im Jahr 1968 an den Olympischen Spielen teil, danach folgte 1972 in München und 1976 in Montreal.

Hein-Direck Neu wurde auch von einem Skandal überschattet, denn 1978 wurde er des Dopings überführt. Danach wurde er für 18 Monate gesperrt, im Jahr 2013 gestand er öffentlich, gedopt zu haben. Nachdem er seine aktive Sport-Karriere beendete, arbeitete er als Lehrer für Sport und Englisch.