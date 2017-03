Heino sorgt sich nach OP an der Wirbelsäule um Hannelore!

Heino sorgt sich um seine Hannelore. Die Ehefrau des kultigen Volksmusiksängers liegt noch nach einer OP an der Lendenwirbelsäule in der Uni-Klinik Köln. Hannelore, die bereits seit 38 Jahren mit Heino verheiratet ist, litt unter großen Schmerzen wegen einer Verengung des Wirbelkanales. Sie erläutert „Bild“ gegenüber: „Der Eingriff musste sein, weil ich nicht mehr als 50 Meter schmerzfrei laufen konnte, und mich das alles wirklich gequält hat.“ Nun war es soweit, Hannelore hat die Operation durchführen lassen, die ihr endlich eine Chance auf schmerzfreies Spazierengehen geben soll.

Heino besucht seine Hannelore täglich im Krankenhaus

Drei Stunden dauerte die Operation am Rücken. Durch Ausfräsung musste ihr Wirbelkanal erweitert werden, kein kann ganz leichter Eingriff. Natürlich ist Heino treu an der Seite der 74-Jährigen. Ihn plagt die Sorge und natürlich auch die Sehnsucht: „Ich besuche Hannelore jeden Tag im Krankenhaus. Ich hoffe, dass sie bald wieder auf den Beinen ist und mich überallhin begleiten kann. Ohne Hannelore bin ich doch nur ein halber Mensch.“

Ein bisschen Geduld wird Heino noch haben müssen, bevor Hannelore wieder nach Hause darf, steht erst al die Reha an. Nicht das erste al für Hannelore. In den letzten Jahren wurden der Ehefrau des 78-jährigen Sängers bereits eine neue Hüfe und neue Kniegelenke eingesetzt. Da kann man nur hoffen, das Hanelore sich gut erholt und sich schon bald auf Fortschritte in der Reha freuen kann. Damit sie schnell wieder nach Hause kann, wo Heino doch so sehnsüchtig auf seine Liebste wartet.