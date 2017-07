Heiße Affäre mit Gil Ofarim? Ekaterina Leonova platzt der Kragen

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova waren das Tanz-Traumpaar der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel. Ihre leidenschaftlichen Tänze begeisterten nicht nur die Jury, sondern auch die Zuschauer und Fans. Schnell machten Gerüchte um eine Affäre die Runde, zu denen besonders Ekateria bisher eisern schwieg.

Nun platzte ihr allerdings endgültig der Kragen und sie machte ihrem Ärger auf Instagram Luft. „Ich habe bis jetzt zu dem Thema ‚Affäre‘ nie ein Statement abgegeben und mich immer zurückgehalten. Aber mittlerweile übertreibt ihr wirklich“, schreibt die 30-Jährige aufgebracht. „Erstens, ich kann nicht mit JEDEM Tanzpartner und auch nicht JEDES Jahr eine Affäre haben!!! Das ist doch Wahnsinn. (...) Zweitens, könntet ihr bitte die Privatsphäre von meinen Tanzpartnern respektieren? Das sind alles verheiratete Männer!!!! (...) Drittens, es gibt so was wie ‚Freundschaft‘ in dieser Welt. Und das ist eine super schöne Sache...(ich weiß nur nicht, ob ihr etwas davon gehört habt.) Viertens, einige Sachen funktionieren nur mit einer gewissen Nähe zueinander, z.B. Tanzen, Selfies machen usw.“ Außerdem bittet sie ihre Fans eindringlich darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. „Ich könnte auch einen Freund haben, dem eure Aussagen gar nicht gefallen würden“, merkt sie an.

„Ich weiß, ihr kennt mich nicht. Ich bin eine Russin und eine Tänzerin in knappen Outfits, die gerne lächelt...Aber das Äußere sagt nichts über das Innere. Es sagt nichts über meine Erziehung, meine Werte und meine Lebensprinzipien.“ Damit dürften sich alle Fragen bezüglich einer Affäre wohl endgültig in Luft aufgelöst haben...