Heiße Nacktfotos: Jetzt zeigt Heidi Klum wirklich alles

Pünktlich zu ihrem 44. Geburtstag hat Heidi Klum sich einen großen Traum erfüllt. Heute wird die Model-Mama nicht nur ein Jahr älter, sondern veröffentlicht auch ihr Buch „Heidi Klum by Rankin“.

Das Besondere an diesem Buch: Es ist voller Nacktfotos von Heidi! "Ich habe mir gedacht: 'Warum nicht?' Einige meiner Freunde meinten: 'Na ja, du wirst 44... warum jetzt?' Und ich habe gesagt: 'Warum nicht jetzt?'", erklärte die GNTM-Jurorin laut Daily Mail auf einer Gala in Cannes. "Ich fühle mich jetzt selbstbewusster als in meinen Zwanzigern. Ich denke, ich war schüchterner, als ich jünger war und bin jetzt in mich hineingewachsen.“

Auch wenn die Freundin von Vito Schnabel in der Vergangenheit schon nackt posiert hat, bekam die Bilder keiner zu sehen – bis jetzt! In ihrem Buch sind intime Fotos des Models zu sehen, die in den letzten zehn Jahren geschossen wurden. Heiß!