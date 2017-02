Helena Fürst & Ennesto Monte: Der Hochzeitstermin steht fest!

2017 läuten für Helena Fürst und ihren Ennesto Monte endlich die Hochzeistsglocken! Der Dschungelcamp-Star verriet jetzt nämlich endlich den Termin für ihren großen Tag! Schon im September schippern die beiden in den Hafen der Ehe!

Helena Fürst: "Elvis wird dabei sein!"

Helena Fürst machte die frohe Botschaft jetzt selbst via Facebook öffentlich! "Zum Valentinstag was romantisches von uns, am 07.09.2017 werden wir in Las Vegas heiraten, Elvis wird wohl dabei sein", schreibt sie dort happy. Eine 0-8-15 Hochzeit kommt Helena und Ennesto eben nicht in die Tüte!

Vor Kurzem wollte Helena Fürst nichts von einer Hochzeit wissen

Erst im Januar machte das Paar ihre Verlobung öffentlich. Damals erklärten sie aber noch gegenüber InTouch Online: „Wir wollen diesen Weg einschlagen und haben viele gemeinsame Pläne. Es wird noch keine Hochzeit geben, wir wollten erstmal ein Zeichen setzen, dass wir zueinander stehen.“ Nun wollen sie aber doch den nächsten Schritt wagen.

Helena Fürst und Ennesto sorgten von Anfang an für Schlagzeilen

Das Helena Fürst und Ennesto heute wirklich so happy sind, hätte vor wenigen Monaten wohl noch niemand gedacht! Schließlich begann ihre Beziehung eigentlich als ein PR-Vertrag. Doch die beiden verliebten sich ineinander und schienen zunächst glücklich. Aber trotz Schmetterlingen im Bauch, kam es schnell zur öffentlichen Trennnung - samt Tränen und Interviews im TV. Doch das war einmal! Das Drama ist mittlerweile Geschichte und Helena und Ennesto sind bereit für den nächsten Schritt....