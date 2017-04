Helena FÃ¼rst & Ennesto Monte: Schlimme BetrugsvorwÃ¼rfe

Riesen Drama bei Helena Fürst und Ennesto Monte! Gegen die beiden werden schwere Betrugsvorwürfe erhoben - und zwar ausgerechnet von Ex-DSDS-Star Dominik Münch!

Ennesto Monte wollte Dominik Münch angeblich helfen

Anfang des Jahres rief Ennesto Monte seine Fans dazu auf, Dominik Münch zu helfen. Dominik hatte Schulden, die er unbedingt begleichen musste, um nicht im Gefängnis zu landen. Er ging in der Vergangenheit durch eine sehr schwere Zeit, verlor seinen Sohn, nahm Drogen - Ennesto Monte und Helena Fürst wollten dem jungen Mann aus der Misere helfen. Bei Facebook schrieb Ennesto: "Wir helfen Dominik Münch! Hallo Leute, ich möchte etwas loswerden, was mir sehr am Herzen liegt. Dominik Münch, ein sehr sympathischer und guter Junge, braucht unsere Hilfe. Er verlor seinen Sohn im Alter von 5 Jahren und stürzte sich in die Drogen, Alkohol und den falschen Freundes Kreis. Ich tue dies, weil ich selbst erlebt habe, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Ich habe den Jungen kennengelernt und habe gemerkt, das er unbedingt raus aus dieser scheiße will. Dominik hat mehrere tausend Euro Schulden und braucht unsere Hilfe, sonst landet er im Knast."

Auch Helena Fürst teilte diesen Beitrag und schwärmte noch: "Mein Schätzchen hat ein Herz aus Gold!" Doch so schön das alles klingt: Dominik Münch offenbart nun gegenüber "Closer, dass er nie einen Cent gesehen hat!

Helena Fürst: Schwanger mit Zwillingen?

Dominik Münch: „Eine miese Abzocke!“

Im Interview mit "Closer" erklärt Dominik Münch: „Ich brauchte dringend Geld, um Gerichtskosten und andere offene Rechnungen zu bezahlen. Das habe ich bei Facebook öffentlich gemacht. Lange meldete sich keiner – dann rief mich Ennesto an.“ Kurz darauf machte Ennesto Monte den Aufruf. Dominik war glücklich. „Ich war wirklich gerührt von der Hilfe der beiden. Und als er mir versicherte, dass bereits die ersten Spenden überwiesen wurden, war ich erleichtert.“ Doch dann schlug die Stimmung um!

Dominik Münch sollte einen Zusammenbruch vortäuschen

Um gleichzeitig in die Schlagzeilen zu kommen, wollte Ennesto Monte laut Dominik einen Zusammenbruch simulieren. „Er schlug mir vor, öffentlich umzukippen, sodass ich in eine Klinik komme. Er wollte mich dann medienwirksam besuchen und als Samariter dastehen“, erklärt er im Interview. Das wollte er aber nicht. Danach hörte Dominik nichts mehr von ihm. „Er war nicht mehr erreichbar, ging Unterhaltungen mit mir aus dem Weg. Dabei brauchte ich dringend das Geld, hatte ja damit geplant.“

Es sollen auch Spenden eingegangen sein, doch von denen hat Dominik nie etwas gesehen. „Erst wollte mir Ennesto am Telefon weismachen, es gäbe kein Geld – dabei hatte er schon gepostet, dass 200 Euro gespendet wurden. Dann sagte er knallhart, er und Helena seien selbst knapp bei Kasse, bräuchten das Geld selber, und er legte auf. Bei WhatsApp hat er mich inzwischen blockiert." Der DSDS-Star ahnt, wo das Geld hin ist: „Wenn ich dann sehe, dass Helena sich wenig später den Hintern operieren lässt, denke ich mir doch: Aha, das Spendengeld ist scheinbar jetzt in ihrem Allerwertesten, interessant.“

Ennesto Monte wehrt sich gegen die Vorwürfe

Ennesto Monte will von den Vorwürfen nichts wissen und wehrt sich auf Anfrage von "Closer". „Ich habe keinen Cent, der für Dominik bestimmt war, behalten. Es gab nämlich gar keine Spenden! Ich wollte ihm 160 Euro aus meiner eigenen Tasche geben. Als er sich nicht an den Deal gehalten hat, habe ich mein Geld natürlich behalten“, erklärt er.

Schließlich bekam Dominik Münch Unterstützung von Freunden. Für Ennesto Monte und ihn gibt es wohl keine Zukunft mehr....