Helena Fürst & Ennesto Monte: Sex-Nachricht veröffentlicht

Wenn intime Nachrichten oder Fotos plötzlich in der Öffentlichkeit auftauchen, ist das für die betreffenden Personen meist ein Super-GAU. Da muss man wohl nur Sarah Lombardi fragen. Es gibt offenbar aber auch Promis, die gar kein Problem damit haben, wenn ihr Allerprivatestes publik wird. Und dazu gehören anscheinend Helena Fürst und Ennesto Monte...

Die beiden frisch verliebten Turteltauben schreiben sich offenbar schlüpfrige Sex-SMS - und er postete einen Screenshot davon jetzt bei Facebook. "Erinnerst du dich noch an diese Ecke? Unser erster Kuss, ach Schätzchen wärst du doch hier", säuselt die Fürstin. Und dann geht's ab: "Ich hab gerade voll den Liebesflash. Ich möchte, dass du mich von hinten nimmst, jetzt..." WTF!

Dieses Nachrichten schrieben sich Helena und Ennesto

Der Schlagersänger musste sein Glück offenkundig prompt mit seinen Facebook-Fans teilen - und die reagieren eher verstört auf die sehr privaten Nachrichten.

Helena Fürst & Ennesto Monte: Hochzeit geplant?

Und was sagt Helena Fürst daz? Die sieht's locker? Vor wenigen Tagen verkündete sie jedenfalls noch, dass Ennesto ihr offenbar einen Heiratsantrag gemacht habe. Und der Sex-SMS-Vorfall scheint ihr Glück nun nicht zu gefährden: Da der Screenshot auch nach Stunden noch nicht von seiner Facebook-Seite verschwunden ist, scheint sie ihm wohl auch nicht die Hölle deswegen heiß gemacht zu haben. Ganz im Gegenteil! Sie kommentierte: " ." Die beiden sehen sowas anscheinend nicht so eng - schließlich hat sie auch bereits Sex-Fotos von ihm veröffentlicht. Dann wären sie also quitt...