Für 299 Euro: Helena Fürst verkauft einen Abend mit sich im Bett

Gute Nachrichten für alle Fans von Helena Fürst - denn die könnten ihrem Idol bald ungeahnt nahe sein...

Wer willens ist, ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen, darf sich jetzt auf ein ganz besoneres Treffen mit der ehemaligen Dschungelcamperin freuen: Und zwar in ihrem Bett!

Auf Facebook richtete sich die Fürstin mit einem ganz speziellen Angebot an ihre Fans und schrieb für satte 299 Euro einen gemeinsamen Abend in ihrem Bett aus.

Wie die 43-Jährige betonte, ist das geplante Zusammentreffen dabei jedoch ganz jugendfrei, als Aktivität steht lediglich "Das Sommerhaus der Stars“ auf dem Programm:

"Wir schauen zusammen gemütlich im Bett in meinem Hotelzimmer", so Helena Fürst in ihrem Post, "Kein Sex und keine Intimitäten inbegriffen und auch nicht möglich."

Ganze vier Personen haben an dem TV-Abend die Chance auf einen Platz im Bett von Helena Fürst:

"", verriet die Blondine noch in den Kommentaren.

Bei ihren Followern traf das hochpreisige Angebot dann allerdings auf geteilte Meinungen:

"