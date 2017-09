Helene Fischer: Angst, das Haus zu verlassen

Helene Fischer hat gerade erst ihre Tour gestartet. Mit einem atemberaubenden Auftakt-Konzert begeisterte sie ihre Fans in Hannover.

Hinter der glamourösen und freudestrahlenden Show-Fassade des Schlager-Stars sieht es jedoch manchmal ganz anders aus.

Helene Fischer versteckt sich vor den Paparazzi

Im "Stern" äußerte sich Helene Fischer jetzt so offen wie nie. Sie gab zu, dass es Tage gebe, an denen sie sich nicht einmal vor die Tür traut. "Es macht mich wahnsinnig, wenn ich die Paparazzi schon morgens sehe", gestand Fischer. Es belaste sie so sehr, dass sie sich im Urlaub überlege, überhaupt das Haus zu verlassen.

Und auch sonst sei sie privat eher ein zurückhaltender Mensch. "Meine Verwandlung beginnt meist schon bei der Vorbereitung auf die Show - mit dem Make-up. Ich lasse die private Helene in meiner Garderobe und raus geht die andere Helene Fischer. Privat ist es mir schon manchmal unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen. Meine Freunde wundern sich manchmal, wie enorm der Unterschied ist."

Helene Fischer ist eine große Stütze für ihre Fans

Aber kann ein Mensch es durchhalten, sich Tag für Tag für die Bühne zu verstellen? Und es sind ja nicht nur die eigenen Sorgen, denen Helene Fischer als Person des öffentlichen Lebens standhalten muss. Sie ist auch eine Art Kummerkasten für ihre Fans: "Wenn ich die teils tragischen Geschichten von Krankheit und Leid in Briefen meiner Fans lese, dann wird mir immer besonders bewusst, wie viel Glück ich im Leben gehabt habe. Da kommt schnell Demut auf", gibt sie zu.

"Oft berichten Fans, dass ihnen meine Musik geholfen hat und sie neue Kraft gewonnen haben. Wenn mir das nur bei einem Einzigen gelingt, habe ich schon etwas erreicht." Vielleicht ist es das, was Helene Fischer trotz des ganzen Stresses und dem Ärger mit den Paparazzi durchhalten lässt. Die Liebe zu ihren Fans.