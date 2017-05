Helene Fischer: Auf dem neuen Album ist ein versteckter Coversong - Helene Fischer ist zurück. Nach langer Pause kam am Freitag ihr neues Album "Helene Fischer" auf den Markt und stieg natürlich direkt auf Platz 1 in die Charts ein. Über 18 neue Songs dürfen sich die Fans der Schlagerqueen nun freuen. Genau genommen sind es allerdings nur 17 neue Songs, denn ein Song ist ein versteckter Coversong.

Der Song wurde bereits 2012 geschrieben und ist so gesehen sogar älter als Helenes größter Hit "Atemlos". Es geht um den Song "Dein Blick". Dieser Song ist zudem auch gar nicht von Helene Fischer. Er wurde von den Songwritern Cary Ryan Barlowe und Hillary Lindsey für Hayden Panettiere geschrieben. Und die Klitschko-Verlobte hat den Song auch schon gesungen.

Das Original heißt "Telescope" und hat einen englischen Text. Veröffentlicht wurde der Song als Soundtrack für die Serie "Nashville" in der die Blondine auch als Juliette Barnes mitgespielt hat. Neu ist an dem Song jetzt nur der deutsche Text von Helene Fischer. Den ursprünglichen Songwritern soll es nur recht sein, dass Helene diesen Song neu auflegt. Auch wenn er nun einen neuen Text hat, so verdienen die Urheber der Musik an sich nun bei Helenes Albumverkäufen mit. Und so bringt der Song womöglich nochmal mehr Geld ein, als mit der ursprünglichen Variante.