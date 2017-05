Helene Fischer: Baby- und Liebes-Beichte

So emotional hat man Helene Fischer wirklich selten erlebt! Als die Schlager-Queen jetzt ihr neues Album im Kesselhaus in München live präsentierte, war laut "Bild" auch Florian Silbereisen im Publikum. Und das veranlasste die "Atemlos"-Interpretin offenbar zu einem ganz besonderen Geständnis auf der Bühne...

Helene Fischer: Neues Album bricht Jahrtausend-Rekord

Offen wie nie schwärmte sie von ihrer Liebe zu dem Volksmusik-Star. "Zuerst ist man verliebt. Bei uns ist daraus Liebe entstanden. Seit neun Jahren ist dieser wundervolle Mann an meiner Seite. Natürlich hatten wir auch mal Krisen. Wir sind auch nur Menschen. Aber wir sind ein tolles Team. Ich bin so dankbar, dass Du an meiner Seite bist, mein Schatz! Ich bin durch Dich, was ich heute bin. Du bist nicht nur meine große Liebe, sondern, was manchmal viel wichtiger ist, auch mein bester Freund."

Und das war noch nicht alles. Sie versicherte auch: "Eines Tages werde ich Mama sein!" Vorher wolle sie aber noch einige Zeit Musik machen. Doch so verliebt wie Helene und Flori offenbar sind, dauert es vielleicht gar nicht mehr lange bis zur Familiengründung...

Eines Tages werde ich Mama sein! – Quelle: http://www.express.de/26969180 ©2017