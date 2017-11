Helene Fischer: Betrugs-Skandal!

Was werden dazu wohl die Fans sagen? Diese Nummer von Helene Fischer könnte auf der Bühne nach hinten losgegangen sein...

Bei einem Konzert in Mannheim hat Helene Fischer einen Maßkrug Bier getrunken - und zwar auf Ex! In unglaublichen 26 Sekunden trank sie die Maß aus. "Ich stoße gemeinsam mit euch an, auf die guten alten Zeiten und auf das, was wir schon bisher gemeinsam erlebt haben. Also – auf euch!", sagte Helene Fischer auf dem Konzert.

Ob es sich dabei tatsächlich um Bier oder Apfelsaft gehandelt hat, wollte Helene Fischer damals nicht verraten. Laut der "Bild"-Zeitung glauben viele Konzertbesucher, dass es sich dabei um eine Schummelei handelt.

Ein Maßkrug kann mit einem 1 Liter gefüllt werden. Die "Bild"-Zeitung schreibt, dass das Exemplar von Helene Fischer mit einem gläsernen Innenleben präpariert sein könnte. Dann würde mit 500 Milimeter deutlich weniger hinneinpassen.