Helene Fischer: Dunkles Geheimnis ihrer Vergangenheit gelüftet

Wenn es um ihr Privatleben geht, kennt Helene Fischer kein Pardon. Sie liebt es im Rampenlicht zu stehen und die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich zu ziehen, doch sobald es um ihren Freund Florian Silbereisen oder gar ihre Kindheit geht, blockt sie meistens ab. Dass Helene russische Wurzeln hat, vergisst man deshalb auch oft. Schließlich erzählt sie so gut wie nie von ihrer einstigen Heimat. Jetzt bricht sie ihr Schweigen und verrät endlich ein paar Details aus ihrer Vergangenheit.

„Ich kann mich an kaum etwas erinnern“, gesteht sie. Verständlich, schließlich war sie auch gerade einmal 3 Jahre alt als sie mit ihren Eltern nach Deutschland auswanderte. „Bei uns wird noch gelegentlich Russisch gekocht. Das ist aber auch die einzige Verbindung zu Russland!“ Allerdings gibt es auch einen Grund, weshalb Helene sich nicht gerne an ihre Wurzeln erinnert. Denn ihre Eltern scheinen schlimme Erfahrungen im sibirischen Krasnojarsk gemacht zu haben!

„Sie haben ja ihr halbes Leben dort verbracht, aber nie viel darüber gesprochen. Meine Eltern wollten immer zurück nach Deutschland. Trotz aller Neugier war ich bisher noch nicht bereit für diese bestimmt sehr emotionale Reise in die Vergangenheit meiner Familie“, so die 33-jährige. „Ich weiß, dass es nicht nur schöne Dinge in Russland zu entdecken gibt!“