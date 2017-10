Helene Fischer & Florian Silbereisen: Baby-Drama

Seit neun Jahren gehen Helene Fischer und Florian Silbereisen durch dick und dünn. Die Sängerin bezeichnet ihren Schatz nicht nur als ihren besten Freund, sondern auch als ihre ganz große Liebe. Fehlt nur noch ein Baby, um ihr Glück perfekt zu machen!

Doch leider hat die Sängerin dafür keine Zeit. Dabei wünscht sie sich von ganzem Herzen eigenen Nachwuchs. „Eines Tages werde ich Mama sein. Kinder sind das Wundervollste“, schwärmte sie letztens bei ihrem Konzert in München. Bei ihrem vollen Terminkalender lässt sich dieser Wunsch allerdngs nicht so leicht erfüllen. Ein wahres Baby-Drama!

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Die Glücksnachricht des Jahres!

Bis zum Sommer 2018 wird Helene mit ihren Konzerten beschäftigt sein. Dabei kann sie sich keine Schwangerschaft erlauben, denn ihre waghalsigen Akrobatik-Nummern haben es wirklich in sich! Zeit für die Liebe bleibt bei so vielen Shows, Vorbereitungen und Reisen leider auch nicht. Zwar besucht Florian seine Liebste so oft es geht, doch von einem gemeinsamen Alltag als kleine Familie sind sie noch weit entfernt.