Helene Fischer & Florian Silbereisen: Die Glücksnachricht des Jahres!

Nach langem Warten scheint die alles verändernde Entscheidung endlich gefallen zu sein...

Für Schlagerfans gibt es dieser Tage kaum ein anderes Thema: Helene Fischer (33) begeistert mit ihrer neuen Live-Show die Massen! Doch was kommt danach? Die Schlagerkönigin hat dann Zeit für große Veränderungen in ihrem Leben – gemeinsam mit ihrem Schatz Florian Silbereisen (36). Die Anzeichen verdichten sich, dass das Paar nach neun Jahren zu zweit endlich an den Bund fürs Leben und süßen Nachwuchs denkt. Es ist die Glücksnachricht des Jahres!

Baby-News: Helene Fischer packt aus

Margot Hellwig (76) etwa, die Florian seit Kindertagen begleitet hat, betonte schon vor einigen Wochen: „Ich denke, dass er mal heiraten wird.“ Auch Ross Antony (43), der ebenfalls gut mit ihm befreundet ist, meint auf die Frage nach Hochzeitsplänen vielsagend: „Ich will nicht derjenige sein, der sich verplappert.“ Das klingt so, als wüsste der Entertainer mehr, als er zugeben mag! Otto Waalkes (69) wiederum entschuldigte Helene kurz vor Tourstart in einer Show mit den Worten: „Helene ist bei Florian, denn sie erwarten ... Silberfische.“ Vielleicht nur ein flapsiger Spruch – doch gut möglich, dass mehr dahinter steckt! Der Zeitpunkt für Hochzeit und Baby wäre jedenfalls perfekt gewählt. Beruflich hat Helene nun alles erreicht. Sie selbst sagte sogar gerade erst: „Ich weiß nicht, ob ich diese Art von Show in zehn Jahren noch machen möchte.“