Helene Fischer & Florian Silbereisen: Heimliche Hochzeit?

Wann heiraten sie endlich? Das fragen sich wahrscheinlich nicht nur die Fans von Schlagerstar Helene Fischer (32) und Moderator Florian Silbereisen (35), sondern offensichtlich auch ihre Freunde. Nach acht Jahren Beziehung wünschen sich viele, dass das Traumpaar endlich den Bund fürs Leben schließt. Und nun gibt es endlich tolle Neuigkeiten!

Helene und Florian sind glücklicher denn je



Seit acht Jahren stehen Helene Fischer und ihr Freund Florian Silbereisen im Rampenlicht - Zeit für Zweisamkeit ist rar. Im vergangenen Jahr nahm sich Helene eine mehrmonatige Pause. Florian jedoch feilte in dieser Zeit weiter an seiner Karriere, war ständig unterwegs. Fans fürchteten bereits, das Schlager-Traumpaar gehe getrennte Wege – so selten hat man die beiden zusammen gesehen.

Überraschende Hochzeits-News



Im Oktober feierte Helene jedoch ihr Bühnen-Comeback in Florians ARD-Show „Schlagerbooom und es wurde deutlich: Die beiden halten zusammen – was sie nicht zuletzt durch einen öffentlichen Kuss dokumentierten. „Und Glückwunsch dir, mein Schatz. Von ganzem Herzen, du hast es dir so verdient. Wirklich“, säuselte Helene nach ihrem Auftritt und versetzte damit nicht nur ihren Freund Florian, sondern auch die zahllosen Fans in

Verzückung. Denn viele von ihnen wünschen sich nichts sehnlicher, als dass das Schlager-Traumpaar endlich Nägel mit Köpfen macht und seine Liebe durch eine Hochzeit krönt. Und nun plauderte ein Insider sogar eine erstaunliche Neuigkeit aus, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen dürfte.

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: