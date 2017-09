Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jetzt müssen sie heiraten!

Drum prüfe, wer sich ewig bindet, heißt es so schön. Helene Fischer und Florian Silbereisen sind seit über neun Jahren ein Paar. Lang genug, um den anderen wirklich zu kennen. Es ist Zeit, dass endlich etwas passiert, finden ihre Fans! Und nicht nur die. Auch wir meinen: Jetzt müssen sie heiraten! Einmal nur an sich denken und ihre privaten Träume. Zu lange diktierten ihre Karrieren den Weg. Doch jetzt scheint ihr Liebesleben an erster Stelle zu stehen. Trotz vieler Termine sahen wir das Paar auffällig oft und innig zusammen – wie vergangene Woche beim Turteln auf Mallorca.

Das ist die Überraschung des Sommers!

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Heimliche Hochzeit?

Helene und Florian verliebten sich 2008, als noch kaum jemand die aufstrebende Sängerin kannte. In den Jahren ihrer Beziehung mauserte sie sich zum Schlager-Superstar und er sich zum Erstliga-Showmaster. Erfolge, Preise, Applaus noch und nöcher. Aber es kann auch wieder bergab gehen …

Das muss besonders Helene zurzeit schmerzlich spüren. Rivalinnen wie Sängerin Vanessa Mai (25, „Regenbogen“) laufen ihr offenbar den Rang ab und stürmen die Chartspitze. Früher wurde alles, was Helene anfasste, zu Gold.

Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein

Vielleicht sollten sie und Flori diesen Schicksalswink wahrnehmen und ihre Prioritäten neu setzen. Das erwarten inzwischen auch immer mehr Fans! Marion R. schreibt z. B. auf Facebook über Helene: „Sie ist ja auch schon 33 Jahre … Wenn sie Kinder bekommt, ist sie fast Oma.“ Andi B. mahnt zum Thema Babyglück: „Manch einer verpasst tatsächlich den Zeitpunkt, weil Karriere vorgeht!“ …

Dabei sprachen Helene und Florian oft über Familienpläne

„Eines Tages werde ich Mama sein!“, sagte sie vor gar nicht langer Zeit. Auch ihr Vertrauter Otto Waalkes (69) goss jetzt Öl ins Feuer. Als die Sängerin kürzlich einen Show-Termin absagte, stichelte er: „Helene ist bei Florian, denn sie erwarten Silberfische.“ …

Flori sei der Richtige, sagt die Sängerin. Widmete ihm sogar mehrere Liebeslieder. „Natürlich hatten wir auch mal Krisen. Das gehört dazu.“ Doch: „Ich bin unglaublich dankbar und stolz, dass du mein Partner bist!“