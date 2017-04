Helene Fischer: Freundin Maria Voskania lässt sie hängen!

Steht die Freundschaft von Schlager-Queen Helene Fischer und ihrer Freundin, DSDS-Geheimfavoritin Maria Voskania, auf der Kippe? Die Casting-Teilnehmerin könnte mit ihrem Verhalten zumindest für dicke Luft zwischen den beiden Frauen sorgen!

Sieben Jahre lang war Maria Voskania für Helene Fischer als Backgroundsängerin tätig und tourte mit ihr durch ganz Deutschland. Damit könnte jetzt allerdings Schluss sein.

Gilt bei DSDS als Favoritin: Maria Voskania. Facebook/ Maria Voskania

Seitdem die 29-Jährige bei "Deutschland sucht den Superstar" Dieter Bohlen und Co. von sich überzeugen konnte, hat die Musikerin keine Zeit und Gedanken mehr für die 32-Jährige.

Maria Voskania will sich auf DSDS konzentrieren

Dabei brachte erst Helene Fischer ihre Freundin groß raus. So durfte Maria Voskania bei Helene Fischers Weihnachtsshow vor zwei Jahren sogar einen ihrer ersten eigenen Hits performen und machte so im Schlagerbusiness auf sich aufmerksam. Auch über die DSDS-Teilnahme der Halb-Armenierin soll sich die "Atemlos"-Sängerin gefreut haben.

Jetzt lässt die Kandidatin ihre Freundin aber wohl hängen! Denn im Interview mit dem "Express" erklärte Maria Voskania ziemlich deutlich: "Ob ich wieder mal bei ihren Konzerten dabei bin, hängt ja auch davon ab, wie das alles hier bei DSDS läuft und ob sich die Termine vereinbaren lassen. Das hat jetzt erstmal Priorität für mich, wir müssen das jetzt erstmal abwarten."

Helene Fischer: Tour wohl ohne Maria Voskania

Es scheint ganz so, als hätte die Musikerin es satt im Schatten ihres großen Vorbildes zu stehen. „Ich möchte jetzt auch nach vorne, mit meinen eigenen Sachen. Ich war an einem Punkt, als sich nicht viel getan hat", so die Nachwuchssängerin.

Im September wird Helene Fischer mit ihrem neuen Album auf Tour gehen. Sollte Maria Voskania tatsächlich DSDS gewinnen, wird sie in diesem Jahr wohl auch einige Konzerte geben – als Solokünstlerin.

Bleibt zu hoffen, dass die mögliche berufliche Trennung sich nicht auf die Freundschaft der beiden auswirkt!