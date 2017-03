Helene Fischer: Heißer Flirt!

Oh là là, muss sich Florian Silbereisen jetzt etwa Sorgen um seine Beziehung zu Helene Fischer machen? Die Sängerin wird jetzt nämlich heftig von US-Superstar Michael Bolton umworben!

Michael Bolton schwärmt für Helene Fischer. Foto: Getty Images

Im Interview mit "Neue Post" schwärmt der 64-Jährige: "Sie ist eine tolle Sängerin, ein wundervoller Mensch. Ich liebe sie." Was eine Liebeserklärung an die Schlager-Königin! "Eine wunderschöne Frau, die alle in ihren Bann zieht", fügt Michael Bolton hinzu.

Der Sänger und die "Atemlos"-Interpretin kennen sich schon seit sie 2011 das erste Mal gemeinsam auf der Bühne standen. Seitdem haben die beiden Superstars engen Kontakt und hatten mehrere Auftritte zusammen.

Florian Silbereisen: Liebeserklärung an Helene Fischer

Der US-Amerikaner wünscht sich, dass die beiden in Zukunft wieder miteinander arbeiten. Allein in den USA hat Michael Bolton bisher über 30 Millionen Platten verkauft.



Helene Fischer und der Superstar – ob Freund Florian Silbereisen da wohl eifersüchtig wird? Eigentlich braucht sich der Schlagersänger und Moderator keine Sorgen machen, schließlich sind die beiden schon seit 2008 unzertrennlich.

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind seit 2008 zusammen. Foto: Getty Images

Erst vor kurzem erklärte der 35-Jährige Helene Fischer ganz öffentlich seine Liebe. Bei der Bambi-Verleihung sagte er: "Ich bin stolz, dass die allerschönste Frau heute mit mir hier ist." Bei diesem süßen Kompliment kamen der Sängerin sogar die Tränen.

Florian Silbereisen braucht sich also keine Sorgen machen. Mehr als ein heißer Flirt ist da wohl nicht zwischen Michael Bolton und seiner Helene!