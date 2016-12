Helene Fischer im Magerwahn? Ihre Fans sind in großer Sorge!

Wenn jemand Karriere gemacht hat, dann wohl Helene Fischer. Doch dafür sitzt der Schlagerprinzessin eben auch eine ganze Menge Druck im Nacken. Eine Auszeit von sieben Monaten hatte sich die Freundin von Florian Silbereisen genommen, doch nun ist Helene Fischer natürlich wieder da. Schließlich steht unter anderem ihre große Weihnachtsshow an.

Und Helene Fischer ist nun mal hochprofessionell und will nicht, dass ihre Fans unter ihrer Pause leiden. Sie will nahtlos anknüpfen und die hohen Erwartungen an se erfüllen. Aber möglicherweise ist Helene Fischer mit sich selbst zu streng. Zumindest sind ihre Fans sehr besorgt dass die Sängerin mit ihrer Gesundheit spielt.

Dabei hatte sich Helene Fischer ja gerade erst für einige Zeit zurückgezogen, um neue Kraft zu tanken. Eigentlich wollte sie ja auch mal mehr Zeit für ihr Privatleben haben und auch die Familienplanung von Helene Fischer und Florian Silbereisen steht langsam mal an. Aber möglicherweise muss das noch warten.