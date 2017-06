Helene Fischer: Jetzt kann das Baby kommen!

Besser könnte es für Helene Fischer und Florian Silbereisen momentan nicht laufen. Auf der Insel Mallorca genießt das Paar gerade wohlverdiente Zeit zu zweit und neueste Bildern zeigen die beiden so happy wie nie. Perfekte Bedinungen also, um den nächsten Schritt zu wagen.

Nachdem Helene Fischer in den letzten Wochen von einem Auftritt zum anderen gehetzt ist, um ihr neues Album zu promoten, welches mal eben einen Jahrtausend-Rekord geknackt hat, ist jetzt endlich Entspannung für die Sängerin angesagt!



Lange haben Helene Fischer und Florian Silbereisen auf diesen Moment warten müssen. Doch endlich ist es soweit: Auf Mallorca erholen sich die beiden vom Stress der vergangenen Wochen. Ein Paar wie jedes andere – bekleidet mit kurzen Jeans, luftigen Shirts, Minikleid und hellen Spitzen-Shorts – das in der Menge der Touristen untertauchen kann, ohne bemerkt zu werden.

Helene Fischer: "Eines Tages werde ich auch Mama sein!“

Auf einem Leihmoped starten sie in den herrlich sonnigen Tag, machen mitten auf einer Strecke in den Bergen eine kurze Rast, um die schöne Landschaft zu fotografieren, Selfies zu machen – und sich zu umarmen. Lange hat man die beiden nicht so innig und zärtlich miteinander gesehen wie auf der Insel, wo sie eine schöne Wohnung mit einem großen Balkon und herrlicher Aussicht aufs Meer haben.

Seit Jahren ein Paar: Helene Fischer und Florian Silbereisen. Foto: Getty Images

Schon bei ihrem jüngsten Auftritt im Münchner Kesselhaus hatte die Sängerin ihrem Flori öffentlich eine Liebeserklärung gemacht: "Seit neun Jahren ist dieser wundervolle Mann an meiner Seite, geht jeden Weg mit mir!“ Und dann weiter: "Ich kann dir nur eins sagen: Ich bin unglaublich dankbar, ich bin stolz, dass du mein Partner bist, dass du an meiner Seite bist, all die Jahre schon.“



Bei dem Konzert fällt außerdem ein Satz, der alle aufhorchen lässt: "Eines Tages werde ich auch Mama sein!“ Der Liebes-Urlaub auf Mallorca deuten an, dass der perfekte Zeitpunkt für ein Baby tatsächlich schon jetzt sein könnte!