Helene Fischer: Jetzt muss Mama ein Machtwort sprechen

Helene Fischer gönnt sich einfach keine Pause. Obwohl ihr Körper ihr eindeutige Signale sendet und die 33-Jährige mit einem blutunterlaufenen Auge zu kämpfen hat, gibt sie bei ihren Shows immer noch alles.

Die akrobatischen Show-Einlagen verlangen der Sängerin wirklich einiges ab. Kein Wunder, dass ihr Körper bei so einer körperlichen Anstrengung keine Zeit zur Heilung hat. Eigentlich müsste sich die Liebste von Florian Silbereisen dringend schonen, doch davon will sie einfach nichts wissen. Die Vorbereitungen für ihre Weihnachtsshow und die Planungen für ihre Stadion-Tour 2018 laufen bereits auf Hochtouren.

Helene Fischer: Angst um ihr Augenlicht

Deshalb muss sich nun wohl ihre Mama Maria einschalten und ein Machtwort sprechen. Schon 2012 sorgte sie sich so sehr um ihre Tochter, dass sie sie in der Dokumentation „Allein im Licht“ eindringlich bat: „Liebes, ich bitte dich als Mutter … Bitte, Gesundheit ist das Wichtigste!“ Der 57-Jährigen dürfte es gar nicht gefallen, dass ihre Tochter sich so viel zumutet und nicht auf ihren Körper hört. Ob sie Helene wohl zur Vernunft bringen kann?