Helene Fischer: Krasse Verwandlung!

Diese Verwandlung hat Helene Fischer ihren Fans bisher noch nie gezeigt. Mit einem Zeitraffer-Video präsentiert sie ihren Anhängern auf Instagram, wie sehr sie sich vor ihren Konzerten verändert, um bereit für die Show zu sein.

Von der komplett ungeschminkten bis zu bühnenreifen Helene sind es nämlich schon einige Arbeitsschritte, die auch ihre Zeit brauchen - wie das Video zeigt.

Die Fans lieben ihre Helene

Erst die Augen, dann die Lippen, danach die Haare und zwischendurch noch ein paar Späße mit den Kollegen. Es macht Spaß, Helene Fischer bei ihrer Verwandlung für die Show ihrer aktuellen Tour zuzusehen.

Ein Einblick, den sie ihren Fans so bisher noch nicht gewährt hat, an den sie sich aber gerne gewöhnen würden.

In den Kommentaren zu ihrem Video hagelt es nur so Komplimente für die Schlager-Ikone. "Du bist sooooo schön, du bist die Königin", "Schöne Frauen sind mit oder ohne Make up schön anzuschauen" und "Wahnsinn" sind nur einige der Bemerkungen ihrer Fans. Sie lieben ihre Helene einfach.